سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية

نشرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي، العربية أو الأجنبية المختلفة، أسعار العملات عبر مواقعها الرسمية، منها سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري اليوم، الذي شهد ارتفاعا طفيفا في بنكي الأهلي ومصر، وعدد من البنوك الأجنبية، ما يشير إلى استمرار حالة التذبذب والتباين في أسعار شراء وبيع العملات.

وفيما يلي رصدا لآخر ما استقر عليه سعر الريال السعودي صباح اليوم، في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

تباين بسيط شهده سعر العملة السعودية اليوم، حيث بلغ سعره داخل البنك الأهلي اليوم نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية استقر السعر اليوم عند 6.46 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- واستقر سعر الريال السعودي ببنك CIB اليوم، عند 6.48 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- بلغ في بنك مصر عند 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- وبلغ في البنك المركزي 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- وفي المصرف المتحد سجل سعره 6.28 للشراء، و6.52 جنيه لعمليات البيع.

سعر صرف العملة السعودية فى البنوك العربية

- داخل البنك المصري الخليجي، بلغت قيمة العملة السعودية اليوم نحو 6.41 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- وفي بنك أبو ظبي الإسلامي بلغ 6.50 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- في البنك العربي الأفريقي بلغ نحو 6.33 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع.