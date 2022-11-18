أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالقليوبية.. 32 جنيها لكيلو «الأمهات»

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالقليوبية، استقرارا خلال بداية التعاملات الصباحية، وسط إقبال المواطنين على الشراء، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 36 و37 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في أسواق ومزارع محافظة القليوبية، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بين 36 و37 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو 48 جنيها، والفراخ البلدي 56 جنيها، و«أمهات أبيض» 32 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض 4 جنيهات، والكتكوت الساسو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه.

أسعار البط في أسواق القليوبية

فيما جاءت أسعار الكتكوت الفرنساوي بط 7.5 جنيه، والكتكوت بط مولارد 15.5 جنيه، والكتكوت المسكوفي بط 15 جنيها، عمر يوم، والبط الفرنساوي 24 جنيها للكيلو، ووالبط المسكوفي 47 جنيها للكيلو، والبط المولارد 32.5 جنيه للكيلو.

بينما وصل سعر الكتكوت رومي أسمر عمر يوم 17 جنيها، ورومي عمر شهر 16 جنيها، ورومي برونزي عمر يوم 17 جنيها، ورومي برونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوما 44 جنيها.

أسعار طبق البيض الأبيض والأحمر

فيما وصل سعر طبيق البيض الأحمر كرتونة 30 بيضة 69 جنيها، والأبيض كرتونة 30 بيضة 67 جنيها، والبيض البلدي الكرتونة 30 بيضة 73 جنيها.