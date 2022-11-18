مصر تتحول إلى محور عالمي للطاقة في عهد السيسي.. فيديو

عاش المصريون معاناة كبيرة بسبب أزمة الكهرباء خلال الفترة من عام 2011 إلى 2013، كانت فترات انقطاع التيار تستمر أحيانا إلى 20 ساعة متواصلة في بعض المحافظات وأحياء القاهرة الكبرى، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، أكد أن قرار القيادة السياسية أصر على حتمية إنهاء هذا الملف بمنتهى السرعة.

مصر تحولت من الظلام إلى تحقيق فائض

وخلال فترة قصيرة، استطاعت مصر التحول من هذا الظلام إلى تحقيق فائض يتم تصديره عبر الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان، حيث تم تطوير شبكة الكهرباء القومية بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه، وذلك مع الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الاعتماد على العدادات الذكية لترشيد الطاقة بتكلفة مليار و420 مليون جنيه.

5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة

وتم تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة 2 مليار و476 مليون جنيه، كما أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى 5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة.

مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان

ومن أهم المشروعات، محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، ومجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان بإجمالي استثمارات 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.