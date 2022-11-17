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«الكهرباء»: توقيع استثمارات بـ 119 مليار دولار في مجال الرياح والهيدروجين

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محمد عزالدين
07:12 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
وزير الكهرباء

وزير الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك أكثر من محور جرى التطرق له خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، ما يعكس مدى جدية مصر للخروج إلى مرحلة التنفيذ، فعلى مستوى التوقيعات كان هناك مذكرات تفاهم خاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح وصلت استثماراتها إلى 34 مليار دولار تقريبا بإجمالي قدرات حوالي 28 ألف ميجاوات، وهي قدرات كبيرة للغاية. 

9 اتفاقيات بمشروعات الهيدروجين

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى توقيع 9 اتفاقيات إطارية الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وصلت استثماراتها إلى 85 مليار دولار، بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات، وهذا رقم كبير للغاية.

ولفت أن هناك 16 مذكرة تفاهم جرى توقيعها بالتزامن قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، منها 9 ضمن المذكرة الإطارية.

وأفاد بأن مصر تتميز بتوفر شدة سطوع الشمس وشدة الرياح للوصول لإنتاجية جيدة جدا وتعطيها ميزة، والقطاع الخاصة مقبل بشكل كبير على الطاقة المتجددة.

خطة لإنتاج الطاقة الكهربائية

وتابع: «لأول مرة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط يكون هناك محطة إنتاج للطاقة الكهربائية يكون بها خلط الهيدروجين بنسبة 5% مع الغاز الطبيعي، والفترة المقبلة تزيد هذه النسبة لتكون ما بين 25 لـ 30%، ما يعكس حجم الإنجاز في هذا القطاع».     

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