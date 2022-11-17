خريطة فصل الكهرباء عن بعض المناطق في المنصورة بمحافظة الدقهلية.. 5 ساعات يوميا

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 عصرًا، في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، بدءًا من يوم السبت الموافق 19/11/2022 حتى يوم الخميس الموافق 24/11/2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

مواعيد فصل الكهرباء في المنصورة

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة هي كالتالي:

خريطة قطع الكهرباء في المنصورة

يوم السبت الموافق 19/11/2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع أحمد ماهر تقاطع سامية الجمل، وشارع نبيل رستم بسندوب.

وفي يوم الأحد المناطق المتأثرة هي: منطقة شارع مستشفى الصدر، وشارعي نبيل رستم و الوحدة العربية بسندوب .

وفى يوم الاثنين المناطق المتأثرة هي: منطقة شارع ينابيع الخير، شارع الخلطة الاسفلتية، شارع الوحدة بسندوب .

وفى يوم الثلاثاء المناطق المتأثرة هي: شارع سامية الجمل بجوار السلاب، وشارع عويضة بسندوب.

وفى يوم الأربعاء المناطق المتأثرة هي: شارع امتداد عبد السلام عارف والمجزر، وعزبة شكري وشارع عبد الواحد بسندوب.

وفى يوم الخميس المناطق المتأثرة هي: شارع النخلة من آداب، وشارع عويضة بسندوب.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.