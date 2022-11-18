إحالة 19 طبيبا و9 ممرضات في مستشفيات أسيوط للتحقيق

أحال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، 19 طبيبا و9 ممرضات للتحقيق، خلال عدة جولات مفاجئة على مدار 3 أيام متتالية في أوقات مختلفة من الليل للاطمئان على سير العمل بالمستشفيات.

لجنة للرقابة على المستشفيات

وكان وكيل وزارة الصحة بأسيوط قد قام بتشكيل لجنة من الرقابة الداخلية والتفتيش الفني والتفتيش الإداري، برئاسة الدكتور عصام نبيل، مدير الرقابة الداخلية مدير إدارة التفتيش الفني بصحة أسيوط، وعضوية الدكتور محمد عباس بإدارة التفتيش الفني، والدكتورة مي الشرقاوي مسئول الاتصال السياسي، وأحمد فرغلي، مفتش مالي وإداري، والمعتصم بالله السيوطي، مساعد مدير الرقابة الداخلية نائب مدير إدارة المتابعة بصحة أسيوط.

المرور على المستشفيات

وقال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، في بيان، إن اللجنة قامت بالمرور على مستشفيات ديروط المركزي والقوصية المركزي ومنفلوط المركزي والصحة الإنجابية وأبنوب المركزي وصدفا المركزي والنساء والتوليد والأطفال بمدينة أسيوط، و«صدر أسيوط» ووحدة طب الأسرة بقرية علوان، والمركز الصحي بالفتح، وبدأت الجولات في ساعات مختلفة من الثامنة مساءً وحتى الواحدة صباحا، ومن التاسعة مساءً حتى الرابعة فجرا، حيث تم مفاجئة المنشآت الصحية وتفقد سير العمل بالاستقبالات والعنايات والمبتسرين والأقسام الداخلية والعمليات والغسيل الكلوي.

تكثيف الحملات على المستشفيات

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة في مختلف الأوقات، ورصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية، ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه تم وضع خطة قادمة لمفاجئة كافة المنشآت الصحية من المستشفيات والوحدات في كافة أنحاء أسيوط بمختلف الأوقات، حرصا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحاً أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضى.