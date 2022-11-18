مصر أكبر منتج للكهرباء من طاقتي الرياح والشمس في المنطقة.. فيديو

تشهد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر طفرة واضحة في السنوات الأخيرة، حيث تعمل استراتيجية الدولة على الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتهدف إلى الوصول لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الاوسط

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، حيث تمتلك مصر أكبر قدرات كهربائية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها من الرياح والشمس، واهتمت الدولة اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروع بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجا وات من الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة المائية.

مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنبان»

ومن أهم المشروعات، مشروع محطات إنتاج محطات الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنبان» بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، وهو أكبر وأضخم مشروع في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.