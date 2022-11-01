مزرعة «بنبان».. مشروع عملاق لإنتاج 1460 ميجاوات كهرباء

اهتمام خاص توليه الجمهورية الجديدة لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الطاقة غير النظيفة، والتحول للطاقة النظيفة من خلال مشروع عملاق يضاهى السد العالى فى الإنجاز، وهو مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، أحد أهم مشروعات الطاقة العملاقة ليس على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، فقد فاز بجائزة التميّز الحكومى العربى، وذلك فى دورته الأولى عام 2020، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، ويقع مشروع بنبان شمال غرب محافظة أسوان بالطريق الصحراوى الغربى، على امتداد قرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان.

وعن دور المشروع فى مواجهة خطر التغيرات المناخية، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى تصريحاته، إنه تم اختيار الموقع وفقاً لدراسات وتقارير وكالة «ناسا» الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية، التى أكدت أن موقع المشروع من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم، ونحن فخورون بهذا الصرح الكبير الذى يعتبر بمثابة سد عالٍ جديد فى محافظة أسوان، حيث ينتج 1460 ميجاوات من الكهرباء، ويسهم فى تفادى 2 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وهو ما تسعى إليه الدولة حالياً ضمن «وطن أخضر» للحفاظ على البيئة.

وتابع محافظ أسوان: بلغت تكاليف الاستثمارية الإجمالية لمجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية نحو 3٫4 مليار يورو، وهو ما يقدّر بنحو 40 مليار جنيه، ويعتبر من المشروعات القائمة على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويقام المجمع على مساحة قدرها ‏37كم2، على 8843 فداناً.

وأضاف أن مجمع «بنبان» يتكون من 32 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1460 ميجاوات من الكهرباء، وقد تم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة، حيث يصل إجمالى أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000كم، ويتكون المشروع من 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، التى تتمكن من إنارة 70 ألف منزل.

وحاز المشروع على الكثير من الجوائز العالمية، مثل جائزة التمويل الدولية «متعددة الأطراف للعام» من Thomson Reuters وجائزة أفضل مشروع سنوية من قِبل مجموعة البنك الدولى كنموذج واسع النطاق للحد من انبعاثات الكربون.