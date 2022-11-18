ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة في حملات موسعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة.

أبرز نتائج الحملات

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، تم ضبط 3 قضايا حجب أرز أبيض، و53 قضية حجب أرز شعير، و5 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط 568 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، إلى جانب ضبط 935 قضية في مجال مخالفات المخابز، و36 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة القاهرة في حيازته كمية قدرها 52 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، إلى جانب ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة وبداخله 50 طن أرز أبيض معبأة داخل شكائر وعبوات، فضلا عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة شمال سيناء لتصرفه في 33,65 طن دقيق بلدي مدعم.

ضبط 124 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر

كما شن قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملات لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط 124 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 29٫618 طن، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية.