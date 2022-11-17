الداخلية تكشف تفاصيل فيديو العثور على مهتزة نفسيا داخل عقار بالإسكندرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر أحد الأشخاص داخل عقار يتحدث مع سيدة من خلف باب شقتها المتهالك ومدون بالفيديو أن القائم على التصوير يزعم أنه عثر على فتاة في شقة مهجورة ومحبوسة ولا تتحدث مع أحد.

أمكن تحديد الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، وباستدعائه وسؤاله قرر أنه حال قيامه بزيارة إحدى أقاربه ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم أبلغته بوجود فتاة بشقة بالطابق الأرضي بالعقار دائمة الصراخ وتطلب الطعام من الأهالي فتوجها إلى الفتاة بالشقة المشار إليها وقام بالتحدث معها على النحو الوارد بالفيديو وقدم لها بعض الأطعمة وانصرف.

مهتز نفسي وابنته يقيمان بالشقة

بالانتقال للشقة المشار إليها تبين أن الشقة مهملة وتم لقاء قاطنيها وتبين أنهما موظف بالمعاش وكريمته وبمناقشتهما تبين أنهما مهتزان نفسياً، ويقيمان بالشقة، حيث يقوم الأول بالخروج لطلب الطعام من الأهالي على فترات ويقوم بغلق باب الشقة خشية خروج كريمته وعدم قدرتها على العودة مرة أخرى، وأن المذكورة دائمة الصراخ وطلب الطعام من قاطني العقار حال مرورهم من أمام شقتهما.

ضبط 1400 أمبول من العقاقير المخدرة

من ناحية أخرى، ضبط الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته كمية من الأدوية المخدرة المحظور تداولها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقوم القائم عليها بالترويج لأدوية مخدرة محظور تداولها داخل البلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتحريات تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وأمكن ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وذلك حال استقلاله السيارة ملكه وعثر بحوزته على عدد 1400 أمبول من العقاقير المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم شماريخ وفرد خرطوش

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات نارية بالتسابق وإطلاق ألعاب نارية حال سيرهم بالطريق الدائري.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم دراجتين ناريتين وبحوزتهم فارغ شمروخ وفرد خرطوش وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم بالتسابق بالدراجات النارية أعلى الطريق الدائري على النحو المشار إليه، واعترفوا بحيازتهم السلاح الناري بقصد الدفاع.