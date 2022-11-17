«الداخلية» توجه ضربات أمنية للصوص التنقيب عن الآثار (فيديو)

أعدت وزارة الداخلية، مقطع فيديو مدته دقيقتان ونصف، رصدت فيه جهود الأجهزة الأمنية، خلال حملاتها الأمنية التي استهدفت المتهمين بالنقيب عن الآثار، والإضرار بالتاريخ، إذ نجحت في ضبط عدد من القضايا منها ضبط 295 قطعة آثرية منها تابوت وعدد من الأشكال والأحجام، بحيازة أحد الأشخاص بمديرية أمن الدقهلية، واعترف بقصد الإتجار بها.

العقوبة القانونية

يقول المحامي والخبير القانوني تامر أبو شبيكة، إن العقوبة التى ينتظرها أي متهم يتم ضبطه حال كونه بالتنقيب عن الآثار، هي تطبق بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله، يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففي هذه الحالة، تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى، وهي الإتجار في الآثار.