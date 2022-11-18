الداخلية: تحرير 2250 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، عن تحرير الإدارة العامة للمرور عددا من المخالفات خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات الجمهورية، بينها مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ومخالفات قيادة الدراجات النارية دون ارتداء الخوذة، فضلا عن رفع عدد من السيارات والدراجات النارية كانت متروكة في الشوارع.

نتائج المخالفات المرورية

وحسب بيان وزارة الداخلية، تم تحرير عدد 2250 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع ضبط عدد 679 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتتمثل العقوبة القانونية التي توقع على من يتقاعس عن تركيب الملصق الإلكتروني، في سحب الترخيص لمدة شهر وتصل إلى 3 أشهر، كما يعاقب أيضاً صاحب المخالفة بالحبس لمدة من الممكن أن تصل إلى 6 أشهر، وتُطبق عليه أيضاً غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لقانون المرور.