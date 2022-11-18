القبض على تاجر عملة متهم بغسل 8 ملايين جنيه في الإسكندرية

أعلنت الاجهزة الامنية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 8 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبىوقال بيان للوزارة إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

حيث تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "محلية - أجنبية " ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها ،حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.