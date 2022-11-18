مخرج تونسي: حبي للسينما المصرية سبب عرض «جزيرة الغفران» بمهرجان القاهرة

إشادات واسعة حصدها الفيلم التونسي «جزيرة الغفران» بعد عرضه العالمي الأول، أمس الخميس، ضمن فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي، وتدور أحداث الفيلم التونسي الذي ينافس ضمن المسابقة الدولية في خمسينيات القرن الماضي حول الغضب والتسامح.

ومن جانبه، قال مخرج الفيلم رضا الباهي إنه كان حريصًا على أن يكون العرض الأول لـ «جزيرة الغفران»، في «القاهرة السينمائي» وليس أي مهرجان آخر، خصوصًا أن بداية علاقته بالفن منذ صغره كانت من خلال السينما المصرية، ومتابعته للمخرجين صلاح أبوسيف ويوسف شاهين، وكان أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1975 مع الفنان الكبير محمود مرسي.

وأشار في تصريحات له على هامش ندوة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي إلى أن فكرة الفيلم بدأت في بداية التسعينيات من القرن الماضي، خصوصًا أن جزيرة جِربة التي تدور بها أحداث العمل تشبه كثيرًا محافظة الإسكندرية قبل الحرب العالمية الثانية، والتي كانت تجمع أطيافاً كثيرة من البشر من مختلف الجنسيات والديانات ما بين رومان ويونانيين ويهود، وكان بها تعايش وتسامح كبيران، مضيفًا: «أنا وُلدت في قيروان، وعلاقتي بجِربة كانت من خلال والدي الذي حكى لنا عن معيشته هناك وكل ما رآه، وقمت بالتصوير فعليًا في المدرسة التي تعلّم بها والدي وأصدقاؤه».

رضا الباهي يكشف سبب استعانته بممثلين إيطاليين في الفيلم

وعن الاستعانة بممثلين إيطاليين وتونسيين قال «الباهي» إن ذلك لتوصيل الرسالة بشكل حقيقي، والتأكيد على فكرة التعايش والتسامح بين الأديان، مبديًا سعادته بمشاركة النجمة كلوديا كاردينالي، التي وافقت على الدور فورًا وهي بمثابة رمز لإيطاليا في الفيلم، متابعًا: «هذه النجمة عاشت في صقلية سنوات عمرها، وكان دورها في الفيلم كبيرًا ولكن نظرًا لأنها مريضة وتبلغ من العمر نحو 85 عامًا، تم تقليص المساحة للتخفيف عليها».