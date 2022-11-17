عروض المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44

تعرض إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، اليوم، فيلم «شيءً قلته الليلة الماضية»، ضمن فعاليات القاهرة السينمائي، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم «شيءً قلته الليلة الماضية»

فيلم «شيءً قلته الليلة الماضية»، للمخرج لويس دي فيليبيس، وإنتاج كندي سويسري، تدور أحداثه حول رين، شابة عابرة جنسيًا وكاتبة صاعدة في منتصف العشرينيات، تُفصل من عملها، وتذهب مع عائلتها في رحلة استجمام، وفي تلك الأثناء، تصارع لخلق التوازن بين تعطشها للاستقلال، والشعور بالراحة الذي تجده عندما يرعاها الآخرون، ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في الساعة الـ 3:30 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم «جزيرة الغفران»

وضمن المسابقة الدولية، يعرض اليوم فيلم «جزيرة الغفران» المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة عالميًا.

فيلم «جزيرة الغفران»، لـ رضا الباهي، إنتاج تونس، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، تدور أحداثه حول أندريا الذي يتحتم عليه مواجهة مشاكله حتى يحل السلام على روحه الغاضبة ليصبح قادرا على مسامحة نفسه وأولئك الذين آذوه، ولكي يتمكن من تحقيق أمنية والدته الراحلة، ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 86 دقيقة، في الساعة الـ ٩:٤٥ بالمسرح الكبير.

الفيلم المصري «19 ب»

ويعرض اليوم فيلم «19 ب» المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لأول مرة عالميًا.

وفيلم «19 ب»، للمخرج أحمد عبد الله، وإنتاج مصر، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة ًيصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في الساعة الـ 6:45 بالمسرح الكبير، ووتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.