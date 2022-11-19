أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت 19-11-2022

استقرت أسعار الخضروات اليوم، في الأسواق، ومنها سوق العبور وسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، بفضل توافر المخزون، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نرصد أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة

داخل شودار سوق الجملة بالعبور، جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

كيلو الطماطم بين 3.5 -5 جنيهات.

الكوسة بين 4 -7 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 3- 4.5 جنيه.

البطاطس بين 6-8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 - 5.5 جنيه.

الباذنجان الرومي بين 4 - 5 جنيهات.

البامية تراوحت بين 16 و20 جنيهًا.

الفلفل الحارالأخضر البلدي بين 4 - 5 جنيهات.

الفلفل الأحمر الحار بين 4 - 5 جنيهات.

الفاصوليا الكيلو بين 5 - 7 جنيهات.

الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض تراوح بين 4 - 5.5 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت

البصل الأحمر بـ 6 جنيهات للكيلو.

البصل من النوع الأصفر بنحو 8 جنيهات.

الليمون البلدي 14 جنيها.

سعر الخيار 10 جنيهات.

الطماطم بين 8 و10 جنيهات.

بطاطس التحمير 10 - 12 جنيها للكيلو.

الكوسة بـ11 جنيها.

الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها.

الكرنب 8 - 10 جنيهات للحبة.

باذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات.

سعر الجزر سجل 10 جنيهات.

الرومي الأخضر سجل 12 جنيهات.

الفلفل الألوان 28 جنيها.

بطاطس بين 6 - 7 جنيهات.