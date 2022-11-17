استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس، في الأسواق، نظرا لتوافر المعروض من جميع الخضروات، مما زاد من حجم المعروض حتى الآن.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تحرص «الوطن» على تقديمها يوميا، نرصد آخر ما استقرت عليه أسعار الخضروات اليوم بالأسواق المحلية، وسوق الجملة كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم فى سوق الجملة بالعبور

تراوح سعر كيلو البصل بين 3- 4.5 جنيه.

كما تراوح سعر البطاطس بين 6-8 جنيهات.

وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4- 5.5 جنيه.

فيما تراوح سعر الباذنجان من النوع الرومي بين4-5 جنيهات.

وتراوح سعر البامية تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

- الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

الباذنجان من النوع الأبيض تراوح سعره بين 4- 5.5 جنيه.

وسجل سعر الطماطم بين 3.5 -5 جنيهات.

سعر الكوسة تراوح بين 4 -7 جنيهات.

وسجل كيلو الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

وجاء سعر الفلفل الحارالأخضر البلدي بين 4-5 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا الكيلو بين 5-7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

اختلفت أسعار الخضروات الموجودة داخل الاسواق عن اسعار الجملة، بجميع المحافظات.

سعر كيلو الطماطم تراوح بين 8 و10 جنيها.

بطاطس التحمير تراوح بين 10-12 جنيها للكيلو.

سعر البصل الأحمر بـ6 جنيهات للكيلو.

جاء سعر البصل من النوع الأصفر بنحو 8 جنيهات.

وسجل سعر الليمون البلدي 14 جنيها.

كما سجل سعر الخيار 10 جنيهات.

وجاء سعر باذنجان الرومي كبير بـ10 جنيها.

سعر الجزر سجل 10 جنيها.

الفلفل الرومي الأخضر سجل 12 جنيها.

وسجل سعر الفلفل الألوان 28 جنيها.

سعر بطاطس تراوح بين 6-7 جنيها.

سعر الكوسة جاء بـ11 جنيها.

جل سعر الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها.

سعر الكرنب 8-10 جنيهات للحبة.