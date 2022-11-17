أسعار الخضروات والفاكهة في السويس اليوم.. الطماطم بـ4 جنيهات

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة السويس، الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة، وفقاً لتداول حركة البيع والشراء في سوق الأنصارى بالمحافظة.

أسعار سوق الأنصاري

وقال المحاسب محمد ملاح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس لـ«الوطن»، إن وضع الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة يتم تقديرها وفقاً لحركة التداول بسوق الأنصاري، والذى يعد أكبر أسواق المدينة، ويتضمن مختلف الأنواع، وتتفاوت الأسعار حسب الصنف والجودة والحجم.

متوسط أسعار الخضروات

وسجلت أسعارالخضروات الآتي:

الملوخية 9 : 10 جنيهات.

الجزر 7 :9 جنيهات.

الطماطم 4 : 7 جنيهات.

البطاطس 7 :9 جنيهات.

بصل 3 :6 جنيهات.

ليمون 9 :11 جنيها.

باذنجان 4 : 7 جنيهات.

فلفل 7 : 11 جنيها

- كوسة 7 : 12 جنيها.

- البامية 16: 19 جنيها.

- الخيار 4 : 6 جنيهات.

- الفاصوليا 15 :19 جنيها.

متوسط أسعار كيلو الفاكهة

التفاح 20 :25 جنيها.

المانجو 30 :35 جنيها.

العنب 12 :15 جنيها.

الجوافة 8 : 12 جنيها.

الكانتلوب 8 : 12 جنيها.

الخوخ 12 : 15 جنيها.

الرمان 5 : 15 جنيه.

الموز 10 : 15 جنيها.