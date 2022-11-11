قطع الكهرباء عن 12 منطقة لمدة 3 ساعات في المنصورة للصيانة غدا

أعلنت محافظة الدقهلية عن فصل الكهرباء صباح غد السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 8 صباحا في ذات اليوم عن 12 منطقة بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء جنوب الدقهلية، هندسة كهرباء شرق المنصورة، يوضح أعمال الصيانة على لوحة توزيع الكهرباء.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي في المنصورة

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هم 12 منطقة كالتالي: «منطقة الهدي والنور، ومجمع المحاكم، والاتوبيس الجديد من شارع عبد السلام عارف، وشارع المصرف، وشارع المضرب، وعزبة الشال بالكامل، وشارع الدراسات، ومنطقة مصر للطيران، وجزء من شارع الجيش، ومساكن الميناء، ومساكن الفرنساوي، وترعة المنصورية» وذلك بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة.

التنسيق مع مسؤولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة

وذكر المحاسب متولي عبد العال، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، عن التنسيق مع مسؤولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.