سامح شكري: يجب على الأمم أن تسعى لتحقيق آمال وطموحات شعوبها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ 27 COP، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في الجلسة الافتتاحية أن العالم أصبح ساحة للبؤس الإنساني ويجب أن ينتهي الآن وليس غدا، مشددا على أن رئاسة قمة المناخ 27 تعمل ليلا ونهارا لتسهيل الوصول إلى نهاية قاطعة لكل القضايا.

ودعا «شكري» خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات قمة المناخ نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، كل الأطراف لاتخاذ الخطوات اللازمة للوصول للنتائج والاتفاقات المرغوبة، فالعالم ينتظر لتأكيد الجدية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، ويجب على الأمم جميعها أن تسعى لتحقيق آمال وطموحات شعوبها.