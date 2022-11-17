سامح شكري: لقاء قادة العالم في قمة المناخ يؤكد التزام الدول تجاه القضية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ 27، إن الفترة الحالية تشهد على الأولوية والأهمية المقدمة لمعالجة قضية المناخ، موضحا أن نظام الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه لمكافحة التغير المناخي بقيادة الأمين العام تجسيد للعمل الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، ورئاسة المؤتمر الحالية مستمرة في النقاش بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إحراز مزيد من التقدم في المرحلة المتقدمة من قمة المناخ.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات قمة المناخ نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك بعض القضايا مازالت مفتوحة وتناقش بين الأطراف، وفي يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري التقى قادة العالم وقدموا دعما كبيرا للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته، بما يؤكد أن الدول ملتزمة ولديها الإرادة حول القضية وقدمت التعهدات والمزيد من الالتزامات لدعم مكافحة التغيرات المناخية.