سامح شكري: الوفود ما زالت متمسكة بمواقفها حول القضايا المناخية الأساسية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27، إنه يدعو المؤتمر لاعتماد وثائق تفويض الأطراف الذين يشاركون في أعمال الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ، داعيا مؤتمر الأطراف، للنظر في بند جدول الأعمال الثاني باعتماد النظام الداخلي، مقترحا أن يقوم عضو رفيع من الوفد المصري، بإجراء مناقشة غير رسمية.

وأوضح «شكري»، خلال كلمة له على هامش رئاسة مؤتمر قمة المناخ، أن الوفود ما زالت متمسكة بمواقفها حول المواقف والقضايا الأساسية، متابعا «أسف لإخبار المؤتمر، بأنه لم يكن هناك توافقا في الآراء، واقترح لمؤتمر الأطراف أن يستمر في تطبيق مشروع النظام الداخلي المتضمن في الوثيقة الداخلية، باستثناء مشروع القاعدة الثانية والأربعين، وأن يناقش مؤتمر الأطراف هذا الموضوع في دورته الـ28».