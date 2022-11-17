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سامح شكري: التحرك الجماعي لمواجهة التغيرات المناخية ضرورة قصوى

كتب:

محمد أيمن سالم
05:57 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
السفير سامح شكري

السفير سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، إن الدول المشاركة قدمت التعهدات والالتزامات، من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وهذه الالتزامات تحتاج إلى أن يجر تنفيذها في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن شارك في النقاشات المباشرة مع عدة أطراف، وبعضها كان إيجابيا، والبعض لم يعكس الإدراك المتوقع.

وأوضح في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات قمة المناخ نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التحرك بشكل جماعي لمواجهة الحالة الطارئة للأزمة المناخية الحالية، أمر ضروري، مشيرا إلى أن برنامج دعم التخفيف، لديه الكثير من النتائج، وملف التكيف به العديد من الأمور التي لم يجر تنفيذها حتى الآن، والخسائر وجميع الأطراف المشاركة، تحاول اتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة، لملف الأضرار والخسائر.

وأشار رئيس قمة المناخ، إلى أن الترتيبات الخاصة بتمويل الخسائر والأضرار يتم تنفيذها حاليا، ويجب على الجميع تقديم الجهد الكافي في هذه النقطة، تحديدا لنتمكن من الاستجابة بشكل فعال للطلب الملح لتوفير الدعم المالي اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار.

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بقلم محمد أيمن سالم