وزير الخارجية: مستعدون لتقديم كل الدعم للوصول إلى نتائج ملموسة لقمة المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ 27، إن المجتمع الدولي يتطلع إلى قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ بكل جرأة وطموح، وفي أيدينا مهمة الدفع نحو نتائج ملموسة في كل الجوانب الخاضعة للمناقشة، ورئاسة المؤتمر مستعدة لتقديم كل الدعم المطلوب لهذا الهدف: «متأكد أنه سيكون هناك الكثير من توافق الآراء لتنفيذ أعمالنا على أرض الواقع بشكل متوازن ويستشرف المستقبل، والهدف سيكون فقط تشديد الحلول التي يمكن أن تنعكس على نص الرئاسة المأمول أن يصدر هذه الليلة».

وأضاف شكري خلال كلمة، منذ قليل: «أحث الجميع على استغلال الوقت المتبقي الاستغلال الأمثل، فهناك عمل كثير يجب عمله بأسرع وقت ممكن، وخلال هذه الأيام الأخيرة، فريق الرئاسة وأنا عملنا بمشاورات مكثفة مع الميسيرين ونود أن نقدم لهم الامتنان على الجهود التي بذلوها وكذلك لإتاحة الأمور وتوفير الانفتاح بالمناقشات التي وكلت إليهم، ونتائج هذه المداولات والمناقشات وصلت بنا لموقف لدينا فيه ثقة بالنتائج التي سنحققها وكذلك ندرك أن الساعات القادمة ستحمل الكثير من المشاورات الثنائية والمشاورات الأكثر اتساعا مع الرئاسة والوفود جميعا».

وتابع شكري: «نحث كل الوفود أن تتحلى بكل الانفتاح والمرونة والاعتراف بمصالح الأطراف عدة، وهذه العملية مبنية على التوافق والطموح والمسؤولية أن نعرف أن ما نقوم به سيؤثر على أشخاص حقيقيين وحياتهم الفعلية، وينبغي أن نبقي ذلك بذهننا طوال الوقت وأتطلع لمناقشات مكثفة ومثمرة، وأتمنى أن تشارك بها كل الوفود لنمضي قدما بأهدافنا».