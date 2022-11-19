درجات الحرارة المتوقعة على مصر اليوم السبت 19-11-2022

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدًا

وأشارت الهيئة لاستمرار حالة الطقس الخريفي على مدار اليوم، وستكون الأجواء غائمة جزئيًا على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تسود شبورة على محافظات القاهرة الكبرى فضلا عن وجود نشاط رياح على تلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة اليوم 19-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- 6 أكتوبر 25 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 25 - 16

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 25 - 16

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 15

- طنطا 25 - 16

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 26- 17

- العلمين الجديدة 25- 15

- وادي النطرون 25- 15

- مطروح 27 - 16

- السلوم 28- 15

- سيوة 26- 11

- العريش 24 - 14

- رفح 23 - 13

- الطور 26 - 16

- كاترين 18 - 08

- رأس سدر 26 - 18

- نخل 23 - 07

- طابا 25 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 23 - 19

- شرم الشيخ 27 - 22

- الغردقة 26 - 21

- مرسى علم 27- 22

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 13

- المنيا 26- 12

- أسيوط 27- 13

- سوهاج 27- 14

- قنا 27- 16

- الأقصر 28- 15

- أسوان 29- 17

- الوادي الجديد 26- 12

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 22

- رأس حدربة 23 - 19