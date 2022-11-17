الأرصاد توضح حالة الطقس غدا على مدن القناة.. أتربة وشبورة وبرودة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر على مدن القناة وهي السويس، والإسماعيلية وبورسعيد، مع رياح محملة بالرمال والأتربة والشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية خلال ساعات الصباح ونشاط للرياح

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن طقس الغد الجمعة تتكون فيه شبورة مائية على عدد من المناطق قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والوجه البحرى وشمال ووسط سيناء والقاهرة الكبري، مع نشاط للرياح على عدد من المناطق وهى مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس الجمعة يكون معتدل، مع ارتفاع الموج به بين متر وربع ومترين إلا ربع، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون غداً بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة على مدن القناة غداً الجمعة

وتضمن بيان الهيئة درجات الحرارة المتوقعة على مدن القناة خلال طقس الغد الجمعة كالآتي:

بورسعيد 24 درجة الحرارة العظمى والصغرى 14 درجة مئوية.

السويس 24 درجة الحرارة العظمى والصغرى 14 درجة مئوية.

الإسماعيلية 24 درجة الحرارة العظمى والصغرى 13 درجة. مئوية.