الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وتختلف التوزيعات الضغطية عن الأيام الماضية، حيث نتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وتلاشي تام لفرص سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية كافة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم لمياء حمدين، أنّه مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، سنشعر بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، بين درجة إلى درجتين، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون 25 درجة مئوية خلال فترة النهار.

أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أجواء معتدلة خلال فترة النهار على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في النهار.

وجود الشبورة المائية التي تؤدي إلى الانخفاض في الرؤية الأفقية

وأكدت أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر سنشعر بالأجواء المائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، ومع الاستقرار في الأحوال الجوية تكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي وجود الشبورة المائية التي تؤدي إلى الانخفاض في الرؤية الأفقية حيث ستكون كثيفة على بعض المناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.