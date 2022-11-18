حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أتربة ورياح و«الأرصاد» تحذر مرضى الحساسية

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات تكون الشبورة المائية الساعات الأولى من الصباح مع تكون الغيوم الجزئية، ونشاطًا لحركة الرياح على مدار اليوم، وذلك طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي توقعت وجود أتربة عالقة نهارًا في محافظات الصعيد، وعددا من محافظات السواحل الشمالية الغربية مع انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضح بيان الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم في المحافظات معتدلة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل نهارا مائل إلى البرودة مع تكون الأتربة العالقة ووجود الغيوم الجزئية.

الطقس اليوم في القاهرة

ويكون طقس القاهرة اليوم مائل إلى البرودة ليلا، مع تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح وتكون الأتربة.

حالة الطقس في مصر

وعن طقس اليوم محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد «الأقصر، قنا، أسوان، سوهاج»، فسيكون مشمسًا مائلًا إلى الحرارة نهارًا مائل إلى البرودة ليلا.

وجاء طقس محافظات شمال الصعيد «الفيوم، المنيا، بني سويف» معتدل نهارا مائل إلى البرودة مع تكون الأتربة العالقة ووجود الغيوم الجزئية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

فيما جاء طقس محافظات الوجه البحري وهي «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية»، معتدل نهارا مع تكون الغيوم الجزئية وعدم سقوط أمطار، مع وجود شبورة مائية.

وتشهد المحافظات الشمالية الشرقية والغربية «بورسعيد، رفح، مطروح، العملين، السلوم»، تكون الغيوم الجزئية وتكون الشبورة المائية، ورياح مثيرة للأتربة والرمال.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضي الحساسية وأمراض الصدر المزمنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة أثناء النزول حفاظاً على سلامتهم من الأتربة العالقة.