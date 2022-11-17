حالة الطقس غداً في جميع المحافظات: تحذيرات من الأرصاد الجوية

حالة الطقس غدا الجمعة، التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، وأعلنت عن درجات الحرارة، والظواهر الجوية في جميع المحافظات، بينما يسيطر طقس رائع في شرم الشيخ.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر، فإنّ القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، سيشهدان طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا.

على جانب آخر، تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقساً مائل للحرارة نهاراً، بينما يسود طقس مائل للبروة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غداً الجمعة

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غداً الجمعة، فإنّه ستكون هناك شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، بينما تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري.

شبورة وأتربة ونشاط للرياح

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، الكثير من الأتربة العالقة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح أحياناً على مناطق أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غداً الجمعة

وفيما يخص درجات الحرارة غداً في القاهرة ومختلف المحافظات فإنّها ستأتي وفقاً للتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 25، بينما الصغرى 15.

السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 25، بينما الصغرى 15.

جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 27، بينما الصغرى 21.

شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 25، بينما الصغرى 13.

جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 27، بينما الصغرى 16.

ظواهر طبيعية تضرب المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنّه من المتوقع أن تشهد بعض المحافظات طقس متقلب غداً الجمعة، حيث تظهر شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، فضلاً عن نشاط حركة الرياح الشديدة، والمحملة بالأتربة وفقاً للتالي:

القاهرة الكبرى: معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما يكون الطقس غائم جزئياً وسط كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر، وظهور الأتربة.

الوجه البحري: معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر ويكون غائم جزئياً وسط كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر.

السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، كما أنّه يكون غائم جزئي مع نشاط رياح غرباً تكون مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، كما أنّه يكون غائم جزئياً وسط كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر، ومشمس طوال النهار.

شمال الصعيد: طقس معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، كما أنّه يكون غائم جزئياً وسط كثافة الأتربة العالقة طوال النهار.

جنوب الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهاراً مائل للبرودة ليلاً مشمس طوال النهار.