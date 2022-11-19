في ذكرى وفاته.. عمل جديد سيعرض قريبا للفنان فايق عزب

تحل اليوم السبت، الذكرى الثانية لوفاة الفنان فايق عزب، حيث توفى يوم 19 نوفمبر عام 2020، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، إذ كان يعيش حالة من النشاط الفني، قبل أيامٍ من إصابته بهذا الفيروس، لعل أبرزها مُشاركته في فيلم «ميني بار».

إصابة فايق عزب، بفيروس كورونا، جاءت في أثناء انشغاله بتصوير مشاهده في فيلم «ميني بار»، إلا أنّ القدر حال دون استكمال باقي الدور، ليدخل بعدها إلى المستشفى عدة أيام، قبل رحيله عن دنيانا.

وقبل أيام، أكد المخرج محمد خضري، أن فيلم «ميني بار» سيُعرض قريبًا في دور العرض، بينما الموعد النهائي لم يُحدد بعد، حيث جرى الانتهاء من تصويره ومراحل ما بعد التصوير.

دور مهم لـ فايق عزب في ميني بار

وأكد خضري، لـ«الوطن»، أنَّ فايق عزب كان مُشاركًا بدورًا هامًا في أحداث الفيلم، رافضًا الإفصاح عن تفاصيله بعد، لكنه رحل قبل استكمال التصوير، لاسيما وأنّ العمل توقف أكثر من مرة على مدار عامٍ ونصف العام تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح مخرج الفيلم، أنَّه لن يُحذف مشاهد فايق عزب من العمل، وسيُجري حل مشكلة وفاته وعدم استكمال مشاهده، بشكلٍ درامي، قائلًا: «مشاهده هتفضل موجودة، والجمهور هيتفرج عليه لما يشوف الفيلم ويدعي له بالرحمة، خصوصًا إنه كان فنان متميز وعلى قدر عال من الموهبة».

تعرف على أبطال فيلم ميني بار

فيلم ميني بار، من بطولة الفنان صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وشيما الحاج، وعلاء مرسي، وأمينة، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وإبرام سمير، وحسن عبد الفتاح، وصبري عبد المنعم، ومحمود فارس وعلاء زينهم، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.