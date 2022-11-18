وفود مؤتمر المناخ يقفون احتراما لطفلة من غانا: «رجاءً.. احترموا مسؤولياتكم»

فتاة من غانا لم تتجاوز سنواتها العشر تدعى «نكياجيرماني»، وقفت بكل ثقة بين وفود العالم متحدثة باسم مليار ونصف ممن يعيشون في 58 دولة تعاني من آثار التغيرات المناخية خلال جلسة بمؤتمر المناخ اليوم، لتهتز القاعة بكاملها بالتصفيق ويقف القادة احتراما وتقديرا لطفلة كانت عباراتها كفيلة بلفت النظر لقضية بلدتها التي غرقت جراء السيول.

وقالت «جيرماني»، في كلمتها: «بعض المجتمعات المحلية في بلدتي غانا تدفع ثمن باهظ جراء الغيوم التي تأتي بسيول والحرائق التي تطال الغابات وهنا أسأل متى ستدفعون ثمن هذا؟».

وأضافت: «التقيت جون كيري الأسبوع الماضي واعتقد أني في سن أحفاده وحينما أصل لعمره سيكون القرن قد أوشك على الانتهاء وستكون درجات الحرارة قد ارتفعت لوضع مزري وستزيد الوفيات وأمامنا 36 شهرا فقط لنصل لدرجة 1.5 درجة زيادة في درجات الحرارة لذا أناشدكم التدخل ووضع حد لما يحدث والتفكير في الأطفال والأحفاد».

ووجهت «جيرمني»، كلمتها للسفير سامح شكري رئيس المؤتمر قائلة: «هناك الملايين من الأطفال يستمعون لنا اليوم لذا على الدول الصناعية أن تتحمل وزر كوارث لم نتسبب فيها لذا ساعدونا قبل فوات الأوان.. لا ينبغي أن تحرمونا من الكوكب عليكم أن تتحلوا بالشجاعة وأن تكونوا أبطالنا اليوم والآن».

وتابعت: «أنا أبذل قصار جهدي وقد كتبت كتاب بعنوان أشجار من أجل الحياة لتثقيف الأطفال في بلدي وهناك مشروع شجرة لكل طفل لزراعة الأشجار، لكن أيًا من تلك المساعي وأي جهد لن يواجه حجم الكارثة لذا كونوا أبطالا»، واختتمت: «رجاء.. تحملوا مسئولياتكم».