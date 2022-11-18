مراسل القاهرة الإخبارية بأنقرة: انقسام كبير في الشارع التركي حول تفجير «تقسيم»

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن شارع الاستقلال في ميدان تقسيم يعد أحد أكثر الأماكن الآمنة في تركيا، حيث يضم أكبر عدد من رجال الشرطة، ومن المفترض أنه أكبر شارع آمن في تركيا، والتفجير الذي حدث في هذا الشارع أدى إلى خوف كبير لدى شركات السياحة من توالي التفجيرات من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام في أولى حلقات برنامج «الشرق الأوسط»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الشارع التركي ينقسم إلى نصفين فيما يتعلق بتفجير ميدان تقسيم، ما بين مؤيد ومعارض، والصحف التركية تتحدث أن وراء التفجير في تركيا أيادٍ عربية، وهو ما يقلق الكثير من المواطنين في تركيا بشكل كبير.

وتابع أن الصحف المعارضة في تركيا تناولت ملف الضعف الأمني في تركيا، بينما الصحف المؤيدة تناولت ملف التفجير والتخطيط والتنفيذ له والتبعات التي حدثت بعد التفجير.