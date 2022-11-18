افتتاح التشغيل التجريبي لمشروع نفق وكباري شارع 45 في الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع نفق وكباري شارع 45 «أنور السادات» بطريق الكورنيش، وبدأ التشغيل التجريبي له اليوم عقب صلاة الجمعة، وذلك لتخفيف الزحام، خاصة في موسم الصيف.

وخلال الافتتاح، هنأ المحافظ، الشعب السكندري بالافتتاح التجريبي للمشروع الذي يعد ثان أكبر المشروعات المرورية في الإسكندرية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا أن الإسكندرية تسير في اتجاه تطوير المناطق الحيوية وتخطيطها بالشكل الذي يمثل إضافات جديدة لها، وهو ما يشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن المواطنين

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته وتكليفاته بتنفيذ هذا المشروع الحضاري الذي تسبب في حل مشكلة مرورية مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.

إنجاز 97% من كوبري ونفق 45

وأوضح «الشريف» أن نسبة الإنجاز في مشروع كوبري ونفق 45 وصلت إلى 97%، ويشمل المشروع نفق من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 150 مترا تقريباً مفتوح من الأعلى.

ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 حارات خروج بطول 60 مترا وارتفاع 6 أمتار وبعرض 25 مترا، يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع صافي 2.5 متر.

تفاصيل نفق 45 الجديد

وينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار، بعدد 2 كوبري، عبارة عن 3 حارات للخروج و3 حارات للدخول لكل منهما، وذلك بطول 200 متر تقريباً لمطلع الخروج من النفق وطـول 130 متر تقريباً لمنزل الدخول إلى النفق، بالإضافة إلى ممشى «كوبري» على طريق الكورنيش موازٍ للبحر والكباري بطول 250 مترا تقريباً وعرض 6 أمتار، وارتفاع من 5 أمتار إلى 8 أمتار عن سطح البحر.

ويوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات، بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات، وذلك للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر، إما من خلال الصعود للممشى على رصيف الكورنيش البحري أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 مترا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

توسعة الطريق من 6 لـ10 حارات

وأضاف «الشريف»، أنه تم توسعة الطريق من 6 حارات إلى 10 حارات بعرض 35 مترا، بالاضافة إلى رصيفين للمشاة على الجانبين بطول حوالي 600 متر تقريبا.

وأضاف أن من ضمن المشروعات التكميلية المستهدفة زيادة عدد حارات الكورنيش من 6 حارات إلى 10 حارات من المنتزة حتى فندق المحروسة بطول 4.4 كم، بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول 600 متر.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق موافي، نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.