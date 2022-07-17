محافظ الإسكندرية عن مشروع كوبري ونفق 45: «مش هينقص متر واحد من الشاطئ»

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نفق «45» الذي أثار الجدل مؤخرًا، يعتبر شريانًا مهمًا لأهالي محافظة الإسكندرية، وسيحل أزمات مرورية في هذه المنطقة، وسيسهم في توسعة الكورنيش، وسيقيم ممشى مهم للسكان، موضحًا أنه رغم صغره إذ لا يتجاوز 250 مترًا، لكنه سيكون ممشى سياحي مهم، موضحًا أن مشروع كوبري ونفق 45، سيكون هام للغاية، والدولة المصرية بأكملها تقوم عليه، ويتكلف ملايين الجنيهات، «أنا شخصيًا بتابعه أسبوعيًا»، خلال مداخلة هاتفية في «كلمة أخيرة»، على شاشة «أون»، مع لميس الحديدي.

الصور المنتشرة على السوشيال ميديا مغلوطة

نفى «الشريف»، صحة الصور التي يجر تداولها على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ ذكر أن الصور الذي يتم نشرها على السوشيال ميديا غير حقيقية ومغلوطة، بينما مشروع كوبري، ونفق 45 مشروع هام للغاية لمحافظة الإسكندرية، «مش هياخد متر واحد من الشاطئ، هتشوفوا بنفسكم، مش هينقص متر واحد من الشاطئ»، وقاطعته الإعلامية لميس الحديدي، «بلاش أكشاك تحتيه»، ليرد محافظ الإسكندرية: «كل حاجة بتتعمل زي ما المحافظة محتاجة وزي ما الدولة شايفة، مش إحنا بس».

إعادة فتح محور 26 يوليو تجاه 6 أكتوبر – ميدان لبنان بعد توسيعه

وفي سياق مشروعات الطرق والكباري ذاته، علق اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، على إعادة فتح محور 26 يوليو تجاه 6 أكتوبر -ميدان لبنان- بعد توسيعه، أن هذا يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير كل الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصة المحورية والهامة منها، نتيجة كثافة حركة المرور على هذه المحاور، كما أن مشكلة محور 26 يوليو في بادئ الأمر كانت تتعلق برغم أنه مكون من ثلاثة حارات إلا أن بعض الأماكن به كانت حارتين فقط ناحية نفق الامن المركزي وهو ما كان يسبب شللاً مروريًا.

وأوضح «قريطم»، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أنه من ضمن خطة تطوير الدولة كان لزاماً أن يتم تطويره بشكل صحيح وعلمي خاصة أنه يبلغ في الطول 13.5 كيلو متر مربع خاصة أنه يخدم منطقة هامة في أكتوبر والشيخ زايد ويربطها بمنطقة هامة مثل المهندسين وشارع السودان، موجهاً الشكر للهيئة الهندسية التي ألغت إجازة العيد وعملت على مدار 24 ساعة للانتهاء من عملية التطوير لدرجة أنه تم إلغاء ما كان يسمى بنفق الأمن المركزي وأصبح الطريق انسيابيًا بواقع أربع حارات يمين وأربعة أخرى يساراً وتم افتتاحه للحركة المرورية.