السيسي يتفقد تطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ جولة الرئيس شملت تفقد أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر، والذي يعد من أهم الشرايين الحيوية في مدينة القاهرة الجديدة، وشرق القاهرة امتدادًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم العديد من المواطنين.

محور جمال عبدالناصر

وينقل الحركة بين مدخل الطريق الدائري وصولًا إلى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور محمد بن زايد، بما يمثل بديلًا لمحوري التسعين الشمالي والجنوبي، كما أنه يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية والمهمة مثل محور طلعت حرب ومحور محمد نجيب ومحور الجزيرة ومحور العبور.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ طول محور جمال عبد الناصر يبلغ 11 كيلومترا وبعرض حوالي 45 متراً وبإجمالي 6 حارات بكل اتجاه بعد التطوير، والذي سيتضمن أيضاً حل مشكلات التقاطعات المباشرة؛ لتحرير المحور واستبدالها بـ5 كباري.

تطوير محور جمال عبدالناصر

واطمأن السيد الرئيس من العاملين على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، موجهًا بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبدالناصر، بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، آخذًا في الاعتبار أهمية هذا الأمر؛ لضمان السيولة المرورية بالمحور وكذا المحاور المتقاطعة معه، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس.