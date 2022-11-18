انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي طلحة في كفر الشيخ بعد غد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن انطلاق الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي طلحة، بعد غد الأحد، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

4 أيام مدة الفعاليات

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان له، إن فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي طلحة بمدينة كفر الشيخ، تنطلق اعتباراً من صباح يوم الأحد وحتى الأربعاء 23 نوفمبر الجاري لمدة 4 أيام، بإشراف ومتابعة الشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

وأكد «يونس»، أن الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

تلاوات قرآنية وابتهالات دينية

ولفت إلى أنه يجري عقد محاضرات على مدار 4 أيام عن موضوعات «دور الشباب في بناء الحضارات، إتقان العمل، الأمانة وأثرها على الفرد والمجتمع، مسئولية الكلمة»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعُلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.