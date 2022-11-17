رئيس أزهرية كفر الشيخ يلتقي منتخب طلاب الضاحية لتحفيزهم قبل معسكر الإسكندرية

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بمنتخب طلاب المنطقة لبطولة الضاحية عن المرحلة الثانوية بنين، لتحفيزهم قبل السفر لمعسكر الإسكندرية بمركز الخدمة والنشاط الاجتماعي بميامى، للمشاركة بالتصفيات النهائية ببطولة الضاحية على مستوى مناطق الجمهورية، المقامة خلال الفترة من الخميس 17 نوفمبر حتى السبت 19 من نوفمبر الجاري.

جاءت فعاليات اللقاء بمقر مكتب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية

ومن جانبه أوصى رئيس المنطقة الطلاب المشاركين بالبطولة؛ بضرورة الاعتزاز بكونهم أزهريين، وأنهم يجب عليهم أن يتصرفوا بما يليق بالطالب الأزهري، كما حثهم على الاستعداد بأعلى درجات التركيز للحصول على المراكز الرياضية المتقدمة بالبطولة وحصد الجوائز لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

إعداد منتخب طلاب المنطقة

ويقوم بالإشراف على هذه المسابقات، زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ويقوم بالتجهيز لإعداد منتخب طلاب المنطقة كلُ من محمد محسن أبو اليزيد، موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة، ولمياء فوزي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة.