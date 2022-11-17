ندوة بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ لتعزيز جهود العمل التطوعي

نظمت كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، الخميس، ندوة بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، بمشاركة إسلام جبر، عضو مؤسسة «حياة كريمة» ومنسق المبادرة بمحافظة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تعزيز جهود العمل التطوعي

جاء ذلك، بحضور الدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة، ورؤوساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلاب من مختلف الفرق الدراسية.

يأتي ذلك، تحت شعار «تعزيز جهود العمل التطوعي»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستكمالًا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، والتي تُنظمها مؤسسة «حياة كريمة».

ورحبت الدكتورة شيرين أبو وردة، عميد الكلية، بالحضور، وقالت أن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية.

وتضمنت الندوة عرض فيديو تعريفي عن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة» توعية الشباب بالمبادرةء واستعرض المحاضرون إنجازات المبادرة منذ بدايتها في 2019م، واشتراك أكثر من 23 منظمة حكومية ومجتمع مدني، وآلية العمل في القرى المستهدفة حتى إنجاز جميع الأعمال بها، والفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، والشباب والرياضة، والزراعة، والبيئة، والري، ومحور تبطين الترع، والصرف الصحي، ومياه الشرب، ومحور بناء الإنسان، ومحور التمكين الاقتصادي، وتمكن أهمية المتطوعين، وكيفية التطوع والاشتراك في هذه المبادرة الشاملة.

المشروع القومي لتطوير الريف المصـري

وأوضح المتحدثون التعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصـري «حياة كريمة»، لطلاب كلية التجارة، وإطلاعهم علي الجهود التنموية المبذولة، لافتين إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، الذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا.