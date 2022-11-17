«تعليم كفر الشيخ»: ورش عمل للتحول الرقمي لتدريب 52 موجها ومُعلما

عُقدت ورش عمل للتحول الرقمي لتوظيف التكنولوجيا الرقمية في المهام التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإشراف مصطفى كساب، موجه عام الكمبيوتر، لتدريب 52 موجهاً ومعلماً من جميع الإدارات.

تدريب 52 موجهاً ومعلماً من جميع الإدارات

وتولى تدريب الموجهين والمُعلمين، خبراء من الإدارة العامة لتنمية مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بالتعاون مع منسق الورش علي فؤاد، موجه أول الحاسب الآلي بإدارة بيلا التعليمية.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المجموعة التي تم تدريبها ستكون النواة للتدريب فيما بعد لكافة الكوادر التعليمية، لتحقيق التحول الرقمي بشكل واسع يسهم في إدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة المهام التعليمية بشكل أكثر فاعلية.

ورش تدريبية وتفاعل لنقل الخبرات إلى الزملاء

وأشاد «عبد الله»، بالورش التدريبية وتفاعل المدربين مع المتدربين، مؤكداً أنه سيرى ثمار تلك الورش على أرض الواقع، لنقل خبراتهم لزملائهم المُعلمين.

جدير بالذكر أن عدد طلاب محافظة كفر الشيخ يبلغ 859 ألفًا و716 طالبًا، منهم 768 ألفًا و431 طالبًا وطالبة في التعليم العام بـ2144 مدرسة، تضم 196 ألفًا و469 فصلاً، و91 ألفًا و285 طالبًا وطالبة في التعليم الفني بـ97 مدرسة تضم 2042 فصلاً، بإجمالي 2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، تضم 18 ألفًا و538 فصلاً.