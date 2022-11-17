أسماء الفائزين ببطولة الكاراتيه لطلاب ثانوي كفر الشيخ الأزهرية

أعلن مكتب التربية الرياضية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ عن أسماء الفائزين ببطولة الكاراتيه عن المرحلة الثانوية بنين، والتي أُقيمت فعالياتها بملعب معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وبحضور حسام فتوح، حماد الوكيل الثقافي للمنطقة.

أسماء الفائزين ببطولة الكاراتيه عن المرحلة الثانوية بنين

ومن جانبه، أفاد محمد محسن، الموجه العام للتربية الرياضية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بأنه تم تصعيد الطلاب الفائزين للمشاركة في البطولة المركزية لبطولة الكاراتيه وهم كالآتي:

الطالب مصطفى أحمد مصطفى، بمعهد صندلا الثانوي بإدارة كفر الشيخ التعليمية، والفائز بالمركز الأول، والطالب عبد الرحمن فوزى مصطفى، صاحب المركز الوصيف، بمعهد منشأة عباس التابع لإدارة سيدى سالم التعليمية الأزهرية، والطالب خميس عيد خميس، بمعهد دسوق الثانوي بنين، وهو صاحب المركز الثالث، والطالب محمد سيد أحمد، الحاصل على المركز الرابع، بمعهد بلطيم الثانوي بنين، والطالب محمد عبد الفتاح، حاصد المركز الخامس، بمعهد برج البرلس التابع لإدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، والطالب سعد محمد سعد، الذي جاء بالمركز السادس، بمعهد قلين الثانوي بنين.

هذا وتُقام فعاليات المسابقة تحت إشراف ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ولمياء الجندي، موجه أول التربية الرياضية بالمنطقة.