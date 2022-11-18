مراسلة القاهرة الإخبارية: انتخابات تونس التشريعية استثنائية.. و«النهضة» خارج المشهد السياسي

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس، إن الانتخابات التشريعية الجديدة في تونس ستكون مختلفة عن السنوات الماضية، بخاصة وأن القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد يقر النظام الفردي بدلا من القوائم دون تمثيل للأحزاب، مع إمكانية سحب الوكالة من البرلمان القادم إذا لم يحظ أداؤه بتأييد ناخبيهم.

انتخابات تونس الاستثنائية تغير المشهد السياسي

وأضافت «رمضاني»، خلال مداخلة في أولى حلقات برنامج «الشرق الأوسط» الذي تقدمه الإعلامية أميمة تمام على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتخابات في تونس استثنائية على اعتبار أنها تغير المشهد السياسي في البلاد، بخاصة وأن حركة النهضة التي حكمت تونس طيلة العشرية السابقة لن تكون موجودة خلال الفترة المقبلة بالمشهد.

إعلان القائمة النهائية للمرشحين 22 نوفمبر

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أنه من المحتمل أن يتنافس 1058 مرشحا في الانتخابات التونسية، ومن المنتظر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التشريعية في الـ22 من الشهر الجاري.

وأوضحت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت قراراتها وقوانينها فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية، بالإضافة إلى القانون الذي يحدد بوابة تمويل الحملة الانتخابية بالتفاصيل المختلفة.