أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت اقتحامات المستوطنين، عبر باب المغاربة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

منع المصلين الذين تقل أعمارهم عن الـ 50 عاما من دخول الأقصى

ومهد مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، الطريق أمام المستوطنين بمنع دخول الفلسطينيين لـ المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين.

وفجر اليوم الثلاثاء، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين الذين تقل أعمارهم عن الـ 50 عاماً الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت القوات الإسرائيلية، على المصلين خلال توجههم للمسجد عبر بابي الأسباط وحطة، فيما أدى الفلسطينيين الصلاة على عتبات المسجد المبارك.

إغلاق منطقة المسعودية التاريخية

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة المسعودية التاريخية شمال غربي نابلس شمال الضفة الغربية؛ تمهيدا لاقتحام المستوطنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

كما أغلقت قوات الاحتلال، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حاجز حوارة الواقع جنوب مدينة نابلس

وفي وقت سابق، واصل 50 أسيراً إداريًا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.