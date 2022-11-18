إنقاذ مريض مصاب بانقطاع كامل في الضفيرة الكهربائية للقلب بكفر الشيخ

تمكن مستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ مريض مصاب بانقطاع كامل بالضفيرة الكهربائية للقلب وهبوط حاد في ضغط الدم.

انقطاع الضفيرة الكهربائية

وذكر المستشفى، في بيان له، أن مستشفى بلطيم التخصصي استقبل المريض «ز.ع.ص»، محول من مستشفى برج البرلس المركزي، يُعاني من انقطاع كامل بالضفيرة الكهربائية للقلب، وهبوط حاد في ضغط الدم، واضطراب بدرجة الوعي، حيث وصل معدل ضربات القلب إلى 15 ضربة بالدقيقة ما يُهدد حياة المريض، وتم على الفور استدعاء فريق القسطرة بالكامل، وتركيب منظم مؤقت لضربات القلب، وعمل قسطرة للشرايين التاجية، واستقرار حالة المريض ودخوله الرعاية المركزة.

منظم دائم لضربات القلب

وأضاف المستشفى، أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد حواس، مدير مستشفى بلطيم التخصصي، الذي تواصل مع وزارة الصحة والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، حيث أن خدمة المنظم الدائم غير متوفرة بالمستشفى، وحياة المريض متوقفة على تركيب المنظم الدائم، وتم إرسال مندوب للقاهرة لاقتراض المنظم الدائم عالي التكنولوجيا من القاهرة، وتم استدعاء مبرمج مخصص لهذا الجهاز، وقام فريق القسطرة بتركيب المنظم الدائم، وتمت العملية بنجاح، وتحسنت حالة المريض، وتقرر له الخروج والمتابعة، دون أن يتحمل المريض أي تكاليف مادية تماماً.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وتوجيهات الدكتور أحمد حواس، مدير مستشفى بلطيم التخصصي، وفي إطار التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى في مستشفى بلطيم.