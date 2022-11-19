اليوم.. نظر دعوى اعتبار الأطباء وأطقم التمريض المتوفين بكورونا «شهداء»

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من جهاد أشرف لطفي وآخرين، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكل العاملين بالقطاع الصحي «شهداء»، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

31 شهيدا في 2021

وذكرت الدعوى، أن النقابة العامة للأطباء سجلت خلال العشرة أيام الأولى من عام 2021، حوالي 31 شهيدًا من أعضائها على مستوى الجمهورية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء من الأطباء خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث يتراوح العدد اليومي للشهداء الذين يتم تسجيلهم لدى النقابة من 4 إلى 5 شهداء.

كما أكدت نقابة التمريض أن عدد أعضاء النقابة يصل إلى 220 ألف ممرض وممرضة، موجودين في كل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعا تمريض.

ووفقا لآخر حصر فعلي لعدد الوفيات من فني التمريض بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا أكثر من 270 ممرضا وممرضة.

المطالبة بمعاشات استثنائية

واستكملت، أن المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية تضمنت ما يفيد جواز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم، وكذلك لأسر المتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.