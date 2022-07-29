خطوات طلب معاش استثنائي من هيئة التأمينات الاجتماعية.. اعرف التفاصيل

يبحث أصحاب المعاشات عن خطوات طلب معاش استثنائي من هيئة التأمينات الاجتماعية، التي نشرت على الموقع الرسمي لها، طرق طلب معاش استثنائي.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المعاش الاستثنائي يتم منحه للعاملين السابقين في الحكومة، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الاجتماعية

ولفتت التأمينات إلى أنه يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية وكذلك الظروف الاجتماعية، بالإضافة إلى تقرير معاش استثنائي لم أدو خدمة جليلة للدولة، كما يتم منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات

وأشارت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن خطوات طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات تكون كالتالي:

- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص، إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، وبعد ذلك قم بتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- في حالة طلب صاحب المعاش لتحسين المعاش لظروف مرضية فسيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي «اللجنة الطبية» والتي تقرر نوع المرض ومدى حاجة المواطن إلى علاج طويل.

- في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية فسيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل.

المستندات المطلوبة لطلب المعاش الاستثنائي

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الأحقية في المعاش الاستثنائي سواء منح أو تحسين للمعاش مرفقاً به ما يلي:

- التقرير الطبي.

- البحث الاجتماعي.

- يتم عرض الطلب والمستندات على اللجنة العليا للنظر في الطلب.​