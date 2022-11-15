قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

ينقطع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، عن بعض المناطق في 3 محافظات، وفقا للجدول الدوري لصيانة الذي تقره الشركة القابضة للكهرباء، وتعلن عن مواعيد انقطاع التيار مسبقًا.

وتنقطع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وعادة ما يتم فصل التيار الكهربائي بفترة الصباح.

قطع الكهرباء بالدقهلية

وأعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا قطع التيار الكهربائي بشمال الدقهلية اليوم الثلاثاء، وحددت الأماكن،وهي مدن منية النصر وقرى شربين وقرى المنزلة والستامونى وذلك بقرى الأمل ورأس لخليج وعزبة زكى وقرية الحطب زقرية ميت شريف وقرية البصراط وعزب البشمور وقرية المعسكر زقرية بصار.

انقطاع التيار الكهربائي بجنوب الدقهلية

وفي الدقهلية، سينقطع التيار عن قرى في مدن أجا وميت غمر وتمى الأمديد وطلخا، وهي قرى الديرس وقرية كفر الشراقوة وقرية ميت أبو حارس وقرية المرور وقرية الرحمانية وقرية محول ميت أبو خالد وقرية الريع وقرية لص بطرة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بدمياط

وأعلنت الشركة مواعيد فصل التيار الكهربائي عن محافظة دمياط من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.

وحددت أماكن قطع الكهرباء بدمياط اليوم الثلاثاء بمدن الزرقا والشعراء وكفر سعد ومدينة ميت أبوغالب وتوابعها، وذلك بقرية سيف الدين وعزبة الفران وعزبة عطوة وعزبة حماد وعزبة صادق وعزبة جلال ومصنع طوب النجار ومحطة مياه ميت أبو غالب.

قطع الكهرباء بكفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، سيجري قطع التيار الكهربائى في مدن الحامول ومطوبس وقري سيدى سالم وقرى شمال دسوق وقرى شرق كفر الشيخ، وذلك بقرى متبول وتوابعها والكنيسة وقرية الأحمال والكفر الشرقي وتوابعها وعزبة عمر وعزبة بنى بكار وعزبة الفتى وميت الدببة وتوابعها وقرية صيفر البلد، وذللك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا .