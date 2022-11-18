فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالسويس غدا للصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت محافظة السويس فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بنطاق حي السويس ومنطقة بور توفيق، بسبب أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء في عدد من المحولات، وذلك وفقا للشركة القابضة لكهرباء مصر.

موعد فصل التيار بحي السويس

وذكر بيان صادر عن محافظة السويس، أن موعد فصل التيار الكهربائي عن حي السويس والحي الحضري بالمحافظة، غداً السبت بداية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهرا، على أن يتم إعادة توصيل الكهرباء بعد انتهاء أعمال الصيانة.

مناطق فصل التيار الكهربائي

وتضمن البيان الصادر عن محافظة السويس، المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بسبب الصيانة الدورية الخاصة بشبكة كهرباء السويس، وهي شاليهات بور توفيق والمسرح العسكري ونادي التجديف وفندق مصر بلاس.

وأهابت محافظة السويس، بالمنشآت الحيوية التي تتطلب استمرار التيار الكهربائي باتخاذ اللازم وتوفير مولدات كهربائية بديلة، لتفادي أي مشكلة أثناء فترة فصل التيار الكهربائي.