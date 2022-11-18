المستشار الألماني يستقبل رئيس قبرص ورئيسة وزراء فرنسا الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيستقبل رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، في المستشارية الفيدرالية بالعاصمة برلين، يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف ستيفن، في بيان اليوم الجمعة، أن المباحثات الألمانية القبرصية ستركز على القضايا السياسية والاقتصادية، وقضايا الطاقة والأمن، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

المحادثات ستركز على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ألمانيا وفرنس

ومن ناحية أخرى، أفاد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيستقبل رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن المحادثات ستركز على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ألمانيا وفرنسا، لاسيما في المجال الاقتصادي، فضلا عن مناقشة قضايا الاقتصاد وسياسة الطاقة والتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.