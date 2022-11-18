المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل ملكة إسبانيا والوفد المرافق لها

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، الملكة صوفيا ( Sofía de Grecia ) ملكة إسبانيا والوفد المرافق لها، وكان في استقبالها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي اصطحبها والوفد في جولة تفقدية تعرفت خلالها على مبنى الاستقبال بالمتحف والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة والمسرح المكشوف وكذلك المصبغة الأثرية الفريدة التى يعود اكتشافها للعصر الفاطمي.

وشرح الدكتور أحمد غنيم، القاعات المختلفة للمتحف ومقتنياته المتميزة التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية مع عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، بالاضافة إلى الأنشطة الثقافية والتراثية والفعاليات والمعارض الفنية التي ينظمها ويستضيفها المتحف من أجل تعظيم دوره الثقافي والفني والتوعوي.

جولة لملكة إسبانيا داخل القاعات المختلفة بالمتحف

وقام محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف، باصطحاب الملكة والوفد المرافق لها، في جولة داخل القاعات المختلفة بالمتحف تعرفت خلالها عن قرب على كنوز المتحف الأثرية التى تؤرخ الحضارة المصرية في أزهى عصورها وتبرز إبداعات المصري القديم بقاعة العرض المركزي وقاعتي المومياوات الملكية والنسيج المصري.

ملكة إسبانيا تبدي سعادتها بزيارة الصرح العظيم

وعقب انتهاء الزيارة، قدم الدكتور أحمد غنيم، هدايا تذكارية للملكة التي حرصت على التقاط الصور التذكارية بالمتحف تخليدا لهذه الزيارة، مدونة كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف، أعربت خلالها عن سعادتها البالغة بزيارة هذا الصرح العظيم وعن إعجابها بالحضارة المصرية، كما أكدت في كلمتها تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق بين إسبانيا و مصر من خلال إطر وآليات التعاون المختلفة بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات.