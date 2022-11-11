المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل محافظ طوكيو والوفد المرافق لها

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وتأتي هذه الزيارة على هامش تواجدها في مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والمنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

جولة تعريفية بقاعات المتحف

واصطحب الدكتور أحمد غنيم، الضيوف في جولة تعريفية لقاعات المتحف المختلفة، حدثهم خلالها عن تاريخ إنشاء المتحف، واختيار الموقع الحالي في منطقة الفسطاط لما يحمله هذا المكان من دلالات وشواهد على تعاقب الحضارات على أرض مصر.

كما رافقهم سيد أبو الفضل، المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، في جولة أثرية قدم خلالها شرحا تفصيليا عن المقتنيات الأثرية الفريدة للمتحف والتسلسل التاريخي لها، وسيناريو العرض المتحفي.

تبادل الهدايا التذكارية

وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، كما حرصت محافظ طوكيو على تسجيل كلمة بدفتر الزيارات، أعربت خلالها عن إعجابها الشديد بالمتحف ومقتنياته الفريدة، وطرق العرض المتحفي الحديثة، وبالغ تقديرها لهذا الصرح العظيم.